Polonya, Rusya’nın Konsolosluğunu Kapatıyor

POLONYA, RUSYA’NIN KRAKOW BAŞKONSOLOSLUĞUNU KAPATIYOR

Polonya, başkent Varşova’daki alışveriş merkezindeki geçen yılki yangın nedeniyle suçladığı Rusya’nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, bu konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir duyuru yaptı.

KONUYA DAİR AÇIKLAMA

Sikorski, “Rus özel servislerinin Marywilska’daki alışveriş merkezine yönelik kınanması gereken sabotaj eylemi gerçekleştirdiğine dair kanıtlarla bağlantılı olarak, Rusya’nın Krakow’daki Başkonsolosluğunun faaliyetine ilişkin onayımı geri çekmeye karar verdim.” şeklinde ifade etti. Varşova’ya bağlı Bialoleka bölgesindeki alışveriş merkezi, 12 Mayıs 2024’te çıkan yangında büyük hasar aldı. Kısa sürede yayılan alevler, alışveriş merkezinin neredeyse tamamını etkiledi.

SORUŞTURMA VE YANGININ SEBEBİ

İktidardaki koalisyondan milletvekili Witold Zembaczynski, sabotaj olasılığının değerlendirildiği kapsamlı bir soruşturma talep etti. Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk ise 11 Mayıs’ta yangının, Rus istihbarat birimlerinin “kundaklaması” nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü. Tusk, bazı faillerin gözaltına alındığını belirterek, olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiğini aktardı.