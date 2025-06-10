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Polonya Tırında Dökme Para Bulundu

POLONYA PLAKALI TIRDAKİ YUVARLAK MİKTARDA PARA KESİLDİ

Polonya kaynağına sahip Türk vatandaşı, tırıyla Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Sürücü, Polonya’dan Türkiye’ye taşınan parsiyel mallar için gerekli belgeleri düzenli bir şekilde sundu. Risk analizinin ardından, araç detaylı gümrük muayenesi için seçildi.

GÜMRÜK MUAYENESİNDE KÜÇÜK ÇANTADA BÜYÜK MEBLALAR BULUNDU

Bulgar gümrük memurları, sürücünün kabininde bulunan bir çekmecede kişisel eşyaların içinde yer alan sırt çantasını incelemeye aldı. Yapılan tetkiklerde, 11 poşetin içinde toplamda 900 bin euro ve 500 bin ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor.

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