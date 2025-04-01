Polonya ve ABD Arasında Patriot Anlaşması

POLONYA SAVUNMA HARCMALARINI ARTIRIYOR

Polonya, son dönemlerde üzerine yoğunlaştığı savunma harcamalarını artırmaya devam ediyor. Bölgesel güvenlik tehditlerine karşı güçlenme arzusuyla hareket eden Polonya, daha önce ABD ile 15 milyar dolarlık Patriot sistemleri için onay almasının ardından yeni bir anlaşmaya imza attı. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, 31 Mart’ta gerçekleştirdiği açıklamada, ABD ile Patriot hava savunma sistemleri konusunda 2 milyar dolarlık yeni bir anlaşma sağladıklarını ifade etti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Polonya Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın Wisla programının temeli olan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlamak üzere uygulanacağını belirtti. Toplam maliyeti 2 milyar dolar olan bu anlaşma, Polonya’nın mevcut Patriot sistemlerinin operasyonel hazırlığını iyileştirmeyi ve uzun vadeli bakımını güvence altına almayı hedefliyor.

LOJİSTİK DESTEK VE EĞİTİM

Anlaşma çerçevesinde, Patriot sistemlerine yönelik lojistik destek, teknik bakım ve personel eğitimi sağlanacak. Polonya’nın Wisła hava savunma programı kapsamında, Patriot lançerlerinin etkinliği artırılacak. NATO’nun doğu kanadında kritik bir yerde bulunan Polonya, bu adımla savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.