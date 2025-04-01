Polonya ve ABD’den 2 Milyar Dolarlık Anlaşma

POLONYA’NIN SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Polonya, son dönemlerde savunma harcamalarını artırma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Bölgesel güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü olma isteğiyle hareket eden Polonya, ABD ile yeni bir anlaşma yapmış durumda. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, 31 Mart’ta gerçekleştirdiği açıklamada, ABD ile Patriot hava savunma sistemleri üzerine 2 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya ulaştıklarını bildirdi.

2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN DETAYLARI

Polonya Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın Wisla programı çerçevesinde Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Toplam maliyeti 2 milyar dolar olan anlaşma, Polonya’nın mevcut Patriot sistemlerinin operasyonel etkinliğini artırmayı ve uzun süreli bakımını sağlama gayesini taşıyor.

ANLAŞMANIN KAPSAMINI BELİRLEYEN UNSURLAR

Anlaşma dahilinde Patriot sistemlerine yönelik lojistik destek, teknik bakım ve personel eğitimi verileceği belirtiliyor. Polonya’nın Wisła hava savunma programı kapsamında Patriot lançerlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. NATO’nun doğu kanadında stratejik bir konuma sahip olan ülke, bu adımla savunma kapasitesini daha da güçlendirmeyi planlıyor.