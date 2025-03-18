Polonya ve Baltık Ülkeleri Sözleşmeden Çekiliyor

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın Ottawa Sözleşmesi’nden çekilme planı

OTTAWA SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME DUYURUSU

Polonya ile Baltık ülkeleri, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi’nden çekileceklerini açıkladı. Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın Savunma Bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya tehdidine vurgu yaptı. Açıklamada, silahlı kuvvetlerin “NATO ittifakının kırılgan doğu kanadını güçlendirmek için yeni silah sistemleri ve çözümlerini hayata sokabilmede esneklik ve tercih özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu” ifade edildi.

ÇEKİLME KARARININ YASAL SÜRECİ

Dört ülkenin Ottawa Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürürlüğe girmesi için her birinin parlamentolarından onay alması gerekiyor. 4 Aralık 1997 tarihinde Kanada’nın Ottawa kentinde imzaya açılan “Ottawa Sözleşmesi” olarak bilinen bu belge, 1 Mart 1999’da yürürlüğe girdi. Türkiye, bu sözleşmeye 2003 yılında taraf oldu ve 1 Mart 2004’te yürürlüğe girdi. Toplamda 160 ülke, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dahil bu sözleşmeye taraf. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ise sözleşmeyi imzalamayan ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Hindistan, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Güney Kore ile Ermenistan ve Azerbaycan da Ottawa Sözleşmesi’ne taraf olmayı reddetti.

FİNLANDİYA’NIN OLASI ÇEKİLMESİ

Anti-personel mayınlarını yasaklayan sözleşmeden çekilme konusunda düşünen bir diğer NATO ve AB ülkesi de Finlandiya. Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, Polonya ve Baltık ülkelerinin Ottawa Sözleşmesi’nden çekilmesini “iyi ve akıllıca bir çözüm” olarak değerlendirdi. Kopra, X platformunda yaptığı açıklamada, “Ulusal savunma güçlerinin gerektiğinde geniş bir kaynak yelpazesine sahip olması önemlidir” dedi.

RUSYA’NIN MAYIN KULLANIMI

Çeşitli yardım kuruluşları, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı savaşında yeni tür kara mayınları kullanmakla suçluyor. Bu mayınlar, sismik sensörleri sayesinde üzerlerine basılmasa bile, yakın çevredeki insanların varlığını algılayarak tetikleniyor.