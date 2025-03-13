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Polonya ve Türkiye Federasyonları Buluştu

POLONYA FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşme TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Bu önemli buluşmada, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Polonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lukasz Wachowski ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

ULUSLARARASI FUTBOL GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Ziyarette, uluslararası futbol alanındaki gelişmeler değerlendirildi. İki ülkenin federasyonları arasında gerçekleştirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişleri yapıldı. Görüşmenin sonunda hem Türkiye hem de Polonya tarafları arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

HEDEF ORTAK PROJELER

Bu tür ziyaretler, iki federasyon arasındaki iş birliği ve ortak projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa futbolunun gelişiminde etkili olacak bu iş birlikleri, her iki ülkenin futbol ekosistemine katkıda bulunma potansiyeline sahip.

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