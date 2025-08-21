Polonya’ya 2 Patriot Hava Savunma Sistemi

POLONYA HAVA SAHASINA YENİ GÜVENLİK ADIMI

Polonya’nın Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Hollanda’nın Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla aralık ayı başında 2 adet Patriot hava savunma sistemi kurmayı planladığını duyurdu. Aynı zamanda, bölge ülkeleri güvenlik alanında yeni önlemler almaya devam ediyor. Kosiniak-Kamysz, düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da yaşanmakta olanlar, sürmekte olan çatışma, Polonya’nın Ukrayna’ya lojistik transferin güvenliğini sağlamadaki rolü nedeniyle Hollanda bizim hava sahamızın güvenliğini sağlayacak sistemlere destek vereceğini deklare etti” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, 300’e yakın Hollandalı asker ile Anti-İHA sistemlerinin de Polonya’ya konuşlandırılacağını da belirtti.

ÇEKYA’DAN ASKER GÖNDERME HAZIRLIĞI

Çekya Savunma Bakanlığı, eğer Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması imzalanırsa, istikrar misyonuyla Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Szima, “Çekya, Gönüllüler Koalisyonu’nun bir parçası ve tüm faaliyetlerini ortaklarıyla yakından koordine etmektedir. Barış anlaşmasına uyulmasıyla bağlantılı olarak Ukrayna’ya yardımı dışlamamaktayız” ifadelerini kullandı. Szima ayrıca, Çek askerlerinin silahlı çatışmalara aktif katılımını öngörmediklerini vurguladı. Çek askerlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verme, mayın temizleme ve Ukrayna’nın yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunabileceğini ifade etti.

ULUSLARARASI DESTEK DEVAM EDİYOR

Fransa, İngiltere ve Litvanya gibi ülkeler de yaptıkları açıklamalarla Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik stratejilerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Diplomatik çabalar devam ederken, bölge ülkelerinin güvenliğe dair atacağı adımlar büyük bir önem taşıyor.