Polonya Ziyareti, İkili Görüşmeler Yapıldı

DENİZ KUvVETLERİ KOMUTANI’NDAN POLONYA ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak yaptığı Polonya seyahati çerçevesinde bir dizi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemianski’nin davetlisi olarak 28-30 Mayıs tarihleri arasında Polonya’yı ziyaret ettiği belirtildi.

RESMİ TÖREN VE ZİYARETLER

Ziyaret sırasında Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi bir törenle karşılandı. Tören sonrasında, PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığı gibi önemli noktalar ziyaret edildi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Ziyaret süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA’ların gemilerde kullanımı, müşterek gemi inşa projeleri, mayın harbi alanında bilgi paylaşımı ve Polonya denizaltı personelinin eğitimi gibi çeşitli konular masaya yatırıldı. Bu görüşmeler ışığında iki ülke arasında işbirliği alanları da belirlendi.