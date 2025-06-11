Polonyalı Turistlerin Otobüsüne Saldırıldı

TÜRKİYE’DE TURİSTLERE SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistlerin taşındığı bir tur otobüsü şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup, saldırıya uğradı. Dört kişi, otobüsün camını taşla kırarak şoförü başından yaraladı. Olay anı, otobüs şoförü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Saldırının sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda gerçekleştiği bildirildi. 38 YF 289 plakalı otobüsün şoförü Kurtuluş E., bir otomobil sürücüsüyle seyir halindeyken tartışma yaşadı. İddialara göre otomobil sürücüsü, otobüsü birkaç dakika boyunca takip etti. Kurtuluş E., Polonyalı turistleri almak için bir otele yanaşmasının ardından hareket eden otobüsün önü, iki otomobil tarafından kesildi. Bu durumda otomobillerden inen saldırganlar, şoföre tehditler savurup hakaret etti.

YARALANMA VE YAKALAMA

Taşla otobüse saldıran şüpheliler, İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27), aracın camlarını kırdıktan sonra Kurtuluş E.’yi de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralanan şoföre müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kurtuluş E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.