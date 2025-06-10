Polonyalı Turistlerin Şoförü Saldırıya Uğradı

DİDİM’DE TUR OTOBÜSÜNE SALDIRI

Aydın’ın Didim ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. (58), trafikte tartıştığı kişiler tarafından durdurulup saldırıya uğradı. Dört şüpheli, otobüsün camını taşla kırarak şoför Kurtuluş E.’yi başından yaraladı. Olayın anı, şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda meydana geldi. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş E. ile bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartışmaya başladı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü, Polonyalı turistleri almak amacıyla özel bir otele yanaştığında, turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, iki otomobil tarafından kesildi.

SALDIRGANLARIN ENGELLENMESİ

Otomobillerden inen kişiler, şoföre tehdit ve hakaretlerde bulunarak otobüse taşlarla saldırmaya başladı. Saldırganlar arasında bulunan İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (31) ve M.T. (27), otobüsün camlarını kırdı ve şoför Kurtuluş E.’yi başından yaraladı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Kurtuluş E.’ye müdahale yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Yapılan bilgilendirmeye göre, şoförün hayati tehlikesi bulunmuyor.

SALDIRI ANI KAYDEDİLDİ

Öte yandan, saldırının anı, şoför Kurtuluş E. tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından dört şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.