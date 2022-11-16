Polonya’ya füze düştü, Rusya ‘provokasyon’ dedi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş şiddetleniyor. Ukrayna sınırındaki Polonya’ya bağlı Przewodow’a füze düştü.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, “Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi” dedi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

“Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumu artırıldı”

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Başbakan Mateusz Morawiecki tarafından acil olarak toplantıya çağrılan Ulusal Güvenlik Komitesi’nin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Toplantıya, ilgili üst düzey tüm yetkililerin katıldığını ifade eden Müller, “Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi” dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera da Duda’nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü söyledi.

Siewiera, görüşmede bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddenin gündeme geldiğini belirtti.

Rusya: Hiçbir saldırı yapılmadı, olay kasıtlı provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu füzenin Rusya’ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Pentagon teyitten kaçındı

ABD İstihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı, bu bilgiyi teyit etmekten kaçındı ve Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy: 85 füze saldırısı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya’nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.