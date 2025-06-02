Polygon’daki NFT Satışları 2 Milyar Dolar

POLYGON NFT SATIŞ HACMİNDE KİLİT HIZLANMA

Polygon tabanlı değiştirilemez token’lar (NFT’ler), dijital koleksiyon ürünleri için önemli bir başarıya imza atarak toplam satış hacminde 2 milyar doları aştı. Bu kilometre taşı, Polygon’un NFT ekosistemindeki ilgi ve benimsemenin artmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Son birkaç aydaki aylık satışlarda kaydedilen tutarlı büyüme ile birlikte Polygon ağındaki NFT’ler dijital koleksiyonculukta dikkate değer bir yere ulaştı.

SATIS HACİMLERİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ

CryptoSlam verilerine göre, Kasım 2024’ten bu yana Polygon’daki aylık satış hacimleri sürekli bir artış gösteriyor. Kasım 2024’te 16,3 milyon dolara ulaşan satış hacmi, Aralık ayında yaklaşık 20 milyon dolara, Ocak 2025’te 25 milyon dolara ve Şubat’ta 37 milyon dolara yükseldi. Bu ivme, 2025’in ilk yarısı boyunca devam etti ve Mart ayında 62,5 milyon dolara, Nisan’da 71 milyon dolara ve Mayıs’ta 74,7 milyon dolara ulaştı. Polygon’un 2025 boyunca gösterdiği bu istikrarlı büyümenin arkasında, gerçek dünya varlıklarını tokenlaştıran Courtyard pazaryerinin satışları yatıyor.

COURTYARD PAZARYERİ VE SATIŞ RAKAMLARI

Courtyard, Polygon ağı üzerindeki NFT satış hacimlerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Bu pazar yeri, DraftKings’ten sonra ikinci en büyük Polygon koleksiyonu unvanını koruyor. Courtyard’ın toplamda gerçekleştirdiği satış rakamı 277 milyon dolara ulaşırken, DraftKings 287 milyon dolarla lider pozisyonda. Gerçek dünya varlıkları sektörünün büyümesi devam ederse, bu koleksiyon gelecekteki aylarda zirveye yerleşebilir.

İŞLEM AKTİVİTESİ VE KULLANICI KATILIMI ARTIYOR

Polygon NFT ekosistemindeki büyüme yalnızca satış hacimleriyle sınırlı kalmıyor. İşlem aktivitesi ve kullanıcı katılımı da 2025 yılı boyunca önemli bir artış gösterdi. Mart’tan Mayıs’a kadar olan süreçte aylık NFT işlemleri 800 bini aştı. Benzersiz alıcı sayısı, yıl içerisinde güçlü bir seyrini sürdürdü ve Şubat ayında 134 bin ile zirve yaptı. Ortalama satış değeri ise Mayıs ayında yaklaşık 89 dolara çıkarak, Kasım ve Aralık aylarındaki yaklaşık 26 dolarlık seviyeye göre yüzde 242’lik bir artışa işaret ediyor.

DİJİTAL KOLEKSİYONCULUKTAKİ DİNAMİKLER

Polygon NFT’lerinin büyümesi, dijital koleksiyonculuk alanındaki genel piyasa trendine ters bir durum sergiliyor. Aralık 2024’te 900 milyon dolarlık zirveye ulaşan aylık NFT satışları, beş ay süresince düşüş gösterdi ve Nisan ayında en düşük seviye olan 373 milyon dolara inerek bu trendi sürdürdü. Ancak, Mayıs ayında NFT satışları 430 milyon dolara çıkarak bu düşüş trendini nihayet kırdı. Bu artış, bir önceki aya göre yüzde 15’lik bir yükselişi gösteriyor. NFT satın alan kullanıcı sayısı Mayıs ayı itibarıyla 900 bini aşarak, Nisan’a kıyasla yüzde 50’lik bir artış sağladı.