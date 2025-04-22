Polygon Tabanlı Nft’ler Yükseliş Gördü

POLYGON TABANLI NFT’LERE YÜKSELİŞ

Polygon tabanlı NFT’ler, son haftada önemli bir artış gösterdi. NFT piyasalarında liderlik koltuğunu Ethereum’dan devralan Polygon’un bu etkileyici performansı, fiziksel koleksiyon kartlarını tokenize eden Courtyard platformunun başarısından kaynaklanıyor. Polygon ağı üzerindeki NFT alıcı sayısı da bir hafta içinde yüzde 81 oranında yükseldi. Polygon tabanlı NFT’ler, son bir haftada yüzde 20’lik büyüme oranı ile işlem hacminde Ethereum ağını geride bırakmayı başardı.

NFT satış verilerini derleyen sektörel raporlara göre, Polygon ağındaki dijital koleksiyonların toplam işlem hacmi 22,3 milyon dolara ulaştı. Bu değer, ilgili haftadaki toplam NFT satış hacminin yaklaşık yüzde 24’ünü temsil ediyor. Ethereum tabanlı NFT’ler ise bu dönemde 19,2 milyon dolarlık işlem hacmi ile ikinci sıraya geriledi. İlk üçteki diğer kurlar arasında Mythos Chain 14,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, Bitcoin tabanlı NFT koleksiyonları 14,1 milyon dolarlık hacimle dördüncü sırada tamamladı.

COURTYARD’IN ETKİSİ

Polygon ağındaki bu yükselişin arkasında yatan en önemli etkenlerden biri, Courtyard platformunda işlem gören gerçek dünya varlığı (RWA) tabanlı NFT’ler oldu. Söz konusu platform, Pokémon, basketbol ve beyzbol kartları gibi popüler fiziksel koleksiyon kartlarını Blockchain ağına taşıyarak NFT olarak alım satım işlemlerine olanak tanıyor. Courtyard, bu fiziksel kartları güvenli kasalarda saklarken, sahipliğini temsil eden NFT’leri oluşturuyor. Kullanıcılar, istediklerinde bu NFT’yi “yakarak” fiziksel kartı teslim alma seçeneğine de sahip.

GELECEK TAHMİNLERİ

Gerçek dünya varlıklarının NFT olarak tokenize edilmesi, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla kripto para piyasasında önemli bir eğilim haline gelmesi bekleniyor. Bu alanda toplam tokenize edilmiş varlıkların piyasa değerinin 21,2 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Ayrıca tokenize edilmiş bu tür varlıklara sahip olan kişi sayısının da 97 bini aştığı kaydedildi.