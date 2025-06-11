Polygon Yönetiminde Değişiklikler Yaşanıyor

KATMAN-2 ÇÖZÜMÜ POLYGON’DA YENİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Katman-2 çözümü Polygon, önemli bir yönetim değişikliği ile gündeme geliyor. Projenin kurucu ortağı Sandeep Nailwal, Polygon Vakfı’nın ilk CEO’su olarak atanarak projenin gelecekteki stratejik yönünü belirleyecek. Polygon ekosisteminde köklü değişiklikler yaşanıyor. Nailwal, Polygon Vakfı’nda CEO pozisyonuna getirildi ve böylece tüm yönetimi devraldı. Merkezi olmayan yapıdan uzaklaşıldığı şeklinde değerlendirilen bu yeni karar, katman-2 çözümleri arasında artan rekabet ortamında projenin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin bir işareti.

Yönetim değişikliği ile birlikte stratejik yeniliklerin hayata geçirilmesi de gündemde. Farklı Blockchain ağlarını birbirine bağlamayı hedefleyen AggLayer protokolü, öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yıl sonuna kadar v0.3 sürümünün piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ayrıca zkEVM zincirinin 2026’da kapatılacağı açıklaması yapıldı. Geliştirme süreçlerinde yaşanan zorluklar ve performans sorunları, bu karar için gerekçe olarak gösteriliyor. Polygon’un mevcut proof-of-stake altyapısı, saniyede 100 bin işlem kapasitesine sahip “GigaGAS” adı verilen yeni bir sisteme geçecek. Günlük ödeme işlemlerinin hızlı gerçekleşmesi ve trilyonlarca tokenize varlığın güvenli bir şekilde saklanması hedefleniyor.

Temmuz ayında devreye alınacak Bhilai güncellemesiyle birlikte işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve sonuçlanma sürelerinin kısaltılması bekleniyor. Aynı zamanda JPMorgan ve Stripe gibi büyük şirketlerle ortaklıklar devam ediyor. Yönetimdeki bu değişiklikler esnasında, kurucu ekipte yaşanan ayrılıklar da dikkat çekiyor. Mihailo Bjelic, yakın dönemde yönetim kurulundan istifa ederek günlük operasyonlardan çekildi. Son iki yılda Jaynti Kanani ve Anurag Arjun da projeden ayrılan isimler arasında yer alıyor. CoinMarketCap verilerine göre POL tokeninin değeri, en yüksek seviyesinden yüzde 80 oranında düşüş gösterdi.

Nailwal, göreve başlarken yaptığı açıklamada Polygon’un kuruluş dönemindeki cesur hedeflere geri dönüleceğini belirtti. 2021-2023 döneminde kurumsal yapılanmaya odaklandıklarını ifade eden Nailwal, bundan sonra daha hızlı ve agresif adımlar atılacağının sinyalini verdi. Blockchain sektöründeki yoğun rekabet ortamında, Polygon’un konumunu güçlendirmek için radikal değişikliklerin gerçekleştirildiği görülüyor.