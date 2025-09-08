Polymarket’in Büyümesi Hızla Devam Ediyor

BÜYÜME HİKAYESİ

Polymarket’in büyüme hikayesi son dönemde hız kazanıyor. Bu platform, Kasım 2024 başkanlık seçimleri sırasında elde ettiği popülariteyi korurken, yeni piyasa sayısında dikkate değer bir artış gerçekleştirdi. Bu gelişme, platformun küresel tahmin piyasalarındaki konumunu kuvvetlendiren önemli bir faktör haline geldi.

Polymarket CEO’su Shayne Coplan, yaptığı açıklamada platformun ABD’ye yeniden giriş için “yeşil ışık” aldığını ifade ediyor. CFTC’nin QCX talebine verdiği olumlu yanıt, düzenleyici engellerin kalkmasını sağlıyor. 2022 Ocak ayından bu yana ABD pazarından uzak kalan Polymarket, Temmuz ayında federal soruşturmanın sona ermesinin ardından, türev borsası QCEX’i satın alarak ABD operasyonlarını yeniden başlatma planını açıkladı.

Platformun yüksek profilli destekçileri arasında Donald Trump Jr. ve Elon Musk gibi ünlü isimler bulunuyor. Trump Jr., geçen ay Polymarket’e yatırım yaparak danışma kuruluna katılmışken, Elon Musk’ın X platformu da haziran ayında Polymarket ile “güçlerini birleştirdiğini” duyurdu.

Polymarket, kullanıcıların dünya üzerinden olaylar üzerine bahis oynamasına imkan tanıyan merkeziyetsiz bir tahmin piyasası platformu. Kullanıcılar, gelecekteki olayların gerçekleşme olasılığı üzerine kripto para kullanarak tahminlerde bulunuyor. Ancak büyüme rakamlarına rağmen, platformun genel hacminde yıl boyunca bir yavaşlama gözlemleniyor. Verilere göre, aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 227.000’e düşerek geçen ekim ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşmış durumda.