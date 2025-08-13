Polymarket Kullanıcı Kaybından Kurtuluyor

POLYMARKET’İN KULLANICI KAYBINDAN TOPARLANMASI

Tahmin piyasaları platformu Polymarket, uzun bir süre boyunca yaşanan kullanıcı kaybının ardından toparlanma işaretleri gösteriyor. Ocak ayından itibaren sürekli düşüş gösteren aktif kullanıcı sayısı, Temmuz ayında tersine dönerek dikkate değer bir dönüm noktasına ulaşmış durumda. Bu gelişme, platformun geçmişteki politika odaklı yaklaşımını bir kenara bırakarak daha geniş konularda piyasa oluşturan stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor. Polymarket’in Temmuz ayı verileri, kripto piyasalarında risk alma davranışlarının nasıl değiştiğini ortaya çıkarıyor.

KULLANICI ARTARKEN İŞLEM BÜYÜKLÜKLERİ DÜŞÜYOR

Platform, 286.000 işlem gerçekleştiren kullanıcı sayısına ulaşmasına rağmen, bireysel işlem büyüklüklerinin 4.800 dolardan 3.700 dolara düştüğü gözlemleniyor. Geçtiğimiz ay düşürülen federal soruşturmanın ardından, Polymarket, vadeli işlemler borsası QCEX’i satın aldı. Bu satın alım, şirketin “Amerika Birleşik Devletleri’nde Polymarket’in kategori belirleyici platformuna erişimini genişletmeye yönelik önemli bir adım” olarak değerlendirilmekte. İşlem hacmindeki düşüş, kullanıcı sayısının artmasına rağmen piyasa dinamiklerinde kayda değer bir değişimi temsil ediyor. Bu durum, platformun daha geniş bir kitleye ulaştığını fakat yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.