Pom Klementieff, Tokyo Galasında Parlak Şıklık

POM KLEMENTIEFF’İN CESUR KİYAFETİ

Fransız oyuncu Pom Klementieff, “Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma” filminin Tokyo galasında tüm gözleri üzerine çekti. 39 yaşındaki yıldız, Tokyo Metropolitan Hükümet Binası’ndaki kırmızı halı etkinliğinde dikkat çekici şeffaf plastik tasarımlı midi elbisesiyle kameraların karşısına çıktı. Cesur kıyafet tercihiyle beğeni toplayan Pom, elbisesinin ön ve arka kısmındaki kırmızı panel detaylarıyla şıklığını tamamladı. Ayaklarında ise 950 Sterlin değerindeki Christian Louboutin markalı beyaz stilettolar bulunuyordu. Buzlu sarışın saçlarını geriye doğru şekillendiren oyuncu, kırmızı halıda hayranlarına gülümseyerek el salladı.

TOM CRUISE’UN YENİ HOBİSİ

Gala, Tom Cruise, Simon Pegg, Greg Tarzan Davis, Hayley Atwell ve yönetmen Christopher McQuarrie gibi filmi oluşturan önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Filmin baş yıldızı Tom Cruise, son dönemlerdeki röportajında Görevimiz Tehlike’nin tehlikeli sahneleri öncesinde rahatlamak amacıyla piyano çalmayı öğrendiğini dile getirdi. 62 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, “Piyano tuşlarına dokunmaktan keyif alıyorum, bunu rahatlatıcı buluyorum” diyerek yeni hobisinden bahsetti. Tom Cruise, dans etmek, paraşütle atlamak ve uçak ile helikopter kullanmak gibi farklı yetenekler edinmeyi sevdiğini ve bunları filmlerinde kullanmayı planladığını belirtti.

Ethan Hunt karakterini canlandıran aktör, yeni filmde Güney Afrika’nın dağlık bölgesinde saatte 120 mil hızla uçan İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir uçağın kanatlarında tehlikeli sahneler çektiğini açıkladı. Birçok gecikmenin ardından “Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma”, 23 Mayıs 2025’te dünya genelinde izleyicilerle buluşacak. Film, serinin sıkı hayranlarının uzun süredir beklediği finali sunmayı hedefliyor.