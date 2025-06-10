POMEM Mülakat Yerleri Araştırması Önemli

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ALIMLARI ÖNEM ARZ EDİYOR

Polis Meslek Eğitim Merkezleri kapsamındaki alımlarda, POMEM mülakat yerleri sorgulama işlemi kritik bir aşama oluşturuyor. 32. Dönem POMEM için toplamda 12.000 öğrenci alınacak ve hem lisans hem de önlisans mezunu adaylar bu süreçte yer alacak. Adaylar, POMEM mülakat yerleri hakkında bilgi almak için yoğun bir araştırma yapıyor.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

POMEM sınav yeri sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden yapılmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı çerçevesinde adayların sınav merkezlerini ve tarihlerini açıklamıştır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden POMEM sınav yeri sorgulama işlemlerini gerçekleştirerek, sınav yerlerini öğrenebilirler.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNE DİKKAT!

Adayların POMEM sınav yeri sorgulama işlemi sonucunda elde ettikleri sınav giriş belgeleri, posta yoluyla ulaşmayacak. İnternet üzerinden yapılan duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, adayların zamanında POMEM sınav yeri sorgulama işlemlerini yaparak, sınav giriş belgelerini almaları oldukça büyük bir önem arz ediyor.