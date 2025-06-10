POMEM Mülakat Yerlerini Sorgulamak Önemli

POMEM MÜLAKAT YERLERİNİN ÖNEMİ

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) çerçevesinde yapılacak alımlarda, mülakat yerlerinin sorgulanması kritik bir adımdır. 32. Dönem POMEM’e toplamda 12.000 öğrenci alınacak ve bu süreçte hem lisans hem de önlisans mezunu adaylar yer alacak. Bu aşamada, POMEM mülakat yerleri için sorgulama ekranı adaylar tarafından sıkça araştırılıyor.

POMEM MÜLAKAT YERİ SORGULAMA İŞLEMİ

POMEM sınav yeri sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden yapılmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında aday değerlendirme ve seçme sınav aşamalarına katılacak olanların sınav merkezlerini ve tarihlerini açıklamıştır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden POMEM sınav yeri sorgulama işlemini gerçekleştirerek, sınav yerlerini öğrenebilirler.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN DAĞITIMI

POMEM sınav yeri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen sınav giriş belgeleri, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet üzerinden yapılan duyurular resmi tebliğ niteliği taşımaktadır. Bu yüzden, adayların POMEM sınav yeri sorgulama işlemlerini zamanında yapmaları ve sınav giriş belgelerini almaları kritik bir konu.