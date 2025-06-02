Pompalı Tüfekle Saldırı Olmuştu

Olayın Gelişimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sokakta yürüyen Şeyhmus Herdem (34), bir saldırıya uğradı. Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen biri ya da birkaç kişi, Herdem’e pompalı tüfekle ateş açarak saldırdı. Saldırıdan sonra şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Herdem, açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yere düştü.

Yardım Çabaları ve Hastaneye Sevk

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi; ardından Herdem, Siverek Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırıldı. Hastanede acil serviste tedaviye alınan Herdem, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.