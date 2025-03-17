Pompalı Tüfekle Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Batman’da Oto Galericiler Sitesi’nde iftar saatinde çıkan bir kargaşayı ayırmaya çalışan 26 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olan olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, Oto Galericiler Sitesi’nde iki kişi arasında henüz bilinemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, silahlı bir kavga haline dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesiyle yaralandı.

Kurtarma Çabaları

Olayın ardından, hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan Yürek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma sürdürülüyor.