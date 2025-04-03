Haberler

Pompei’de Bulunan Heykeller Sergileniyor

ANTİK HEYKELLERİN BULUNMASI

Pompei’deki büyük bir mezar alanında gerçekleştirilen kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel ortaya çıktı. Arkeologlar, kadının ve toga giymiş erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patladığı dönemde antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güç hakkında yeni bilgiler sağladığını ifade ediyor.

SERGİ VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Restorasyon işlemlerinin başlaması için heykeller, Pompeii kazılarının ‘Palestra Grande’ bölümüne taşınıyor. Bu eserler, 16 Nisan’da açılacak olan ‘Essere donna nell’antica Pompei’ (Antik Pompeii’de kadın olmak) sergisinin en önemli parçaları arasında yer alacak. Ziyaretçiler, sergi süresince uygulanacak restorasyon süreçlerinin titiz aşamalarını izleyebilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kripto Piyasalarının Temel Döngüleri: Boğa ve Ayı

Kripto para piyasaları, sürekli faaliyet göstermesi ve ani dalgalanmalara karşı önlem almaması nedeniyle hisse senetlerinden daha dalgalıdır. Piyasalar, boğa ve ayı olarak ikiye ayrılır.
Haberler

Ziraat Kupası’nda Olaylı Derbi Maçı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda gergin anlar yaşandı. Jose Mourinho kırmızı kart gördü mü?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.