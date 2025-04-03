Pompei’de Bulunan Heykeller Sergileniyor

ANTİK HEYKELLERİN BULUNMASI

Pompei’deki büyük bir mezar alanında gerçekleştirilen kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel ortaya çıktı. Arkeologlar, kadının ve toga giymiş erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patladığı dönemde antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güç hakkında yeni bilgiler sağladığını ifade ediyor.

SERGİ VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Restorasyon işlemlerinin başlaması için heykeller, Pompeii kazılarının ‘Palestra Grande’ bölümüne taşınıyor. Bu eserler, 16 Nisan’da açılacak olan ‘Essere donna nell’antica Pompei’ (Antik Pompeii’de kadın olmak) sergisinin en önemli parçaları arasında yer alacak. Ziyaretçiler, sergi süresince uygulanacak restorasyon süreçlerinin titiz aşamalarını izleyebilecek.