ABD’den Sisi harekatı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, darbeci Sisi ile bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ziyaretinin ardından geçtiği Mısır’da darbeci Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyaretlerine devam ediyor. Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Pompeo, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi bir araya gelerek, ABD’nin Orta Doğu’da üstleneceği yeni rolü görüştü.

Pompeo, Orta Doğu turuna Salı günü Ürdün’den başlamıştı. Bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden Pompeo’nun ziyaret edeceği şehirler arasında Manama, Abu Dabi, Doha, Riyad, Muscat ve Kuveyt yer alıyor. Pompeo’nun ayrıca İsrail’i ziyaret etmesi de bekleniyor.

TRT