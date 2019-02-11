ABD’li Bakan, Avrupa turunda

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Avrupa turuna başladı. Pompeo, 5 ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Macaristan, Slovakya, Polonya Belçika ve İzlanda’dan oluşacak olan turunda Rusya ve Çin’in Orta Avrupa’da artan etkisine odaklanacak.

Pompeo’nun bugün Macaristan’a gelmesi bekleniyor. Daha sonra Slovakya ve Polonya’yı ziyaret edecek olan Pompeo, turunu 15 Şubat’ta Belçika ve İzlanda ile tamamlayacak.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili Pompeo’nun Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşeceğini söyledi. Yetkili, görüşmelerde güvenlik ilişkisini destekleme, Rus saldırganlığına karşı koyma, NATO’nun caydırıcılığını güçlendirme ve Ukrayna’ya destek konularına odaklanılacağını belirtti. Buna ek olarak, hava ve füze savunması konulu müzakerelerin gerçekleşmesi bekleniyor ve Pompeo’nun Macaristan’ın Afganistan’daki rolünü ve Orta Doğu’daki DEAŞ militanlarıyla mücadelesini onaylaması bekleniyor. Yetkili, Pompeo’nun Macaristan’daki sivil topluma desteğini ifade edeceğini ve sivil toplum örgütlerinin liderleriyle görüşeceğini söyledi.

POLİTİK AÇIDAN KISMEN ÖZGÜR

Macaristan, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un tarafından geçmişte siyasi olarak özgür olarak sınıflandırılmıştı. Ancak, Victor Orban’ın Fidesz’in partisinin medyaya, mahkemelere, dini gruplara, akademi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik sürekli saldırıları nedeniyle Dünya’da Özgürlük 2019 raporunda Macaristan’ı politik açıdan kısmen özgür olarak sınıflandırdı.

ORTA DOĞU KONFERANSI

Pompeo, Polonya’da 13-14 Şubat’ta İran’a odaklanması beklenen Orta Doğu konferansına katılacak. Konferansa, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump’ın Ortadoğu’daki kıdemli danışmanı Jared Kushner ve Uluslararası müzakereler için özel ABD elçisi Jason Greenblatt’ın da katılması bekleniyor.

TRT