Pony.ai Guangzhou’da Yeni Sürüş Rotaları Açtı

OTONOM SÜRÜŞ ROTALARININ BAŞLADIĞI GÜNEY ÇİN

GUANGZHOU, 12 Mart – Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Pony.ai, Guangzhou şehrinde dört yeni otonom sürüş rotası uygulamaya koydu. Bu rotalar, şehrin merkezi iş bölgesini Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı ve Guangzhou Güney Tren İstasyonu gibi önemli ulaşım noktalarına bağlıyor.

OTONOM ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASI

Guangzhou’da otonom taksiler, kamyonlar ve lojistik hizmetleri hızla yaygınlık kazanıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla, bölgede 1.298 akıllı bağlantılı araç test yolu ve 10 yüksek hızlı test yolu faaliyete geçiyor.

TAKSİ SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Küresel danışmanlık firması IHS Markit’in öngörülerine göre, Çin’in sürücüsüz taksi sektörünün değeri 2030 yılı itibarıyla 1,3 trilyon yuanı (yaklaşık 179,4 milyar ABD doları) aşması ve ülkenin araç çağırma pazarının yüzde 60’ını oluşturması bekleniyor.