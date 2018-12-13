Porno yıldızı, Trump’a para ödeyecek

Göreve geldiği günden bu yana dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiğini öne süren ve geçtiğimiz yıl adından sık sık söz ettiren porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump’a açtığı hakaret davası reddedildiği için yaklaşık 300 bin dolar ödeyecek.

Daniels’ın Trump’a açtığı hakaret davasının reddedilmesi üzerine avukatlık ücretleri için yaklaşık 293 bin dolar ödemesi istendiği, yaklaşık bin dolar da yaptırım cezası ödemesi gerektiği açıklandı.

Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir kuruş bile ödemeyeceğini söyledi ve “Zaten gizlilik sözleşmesi davasında kendisinden istenilen ücretten (300 bin dolar) daha fazla kazanacak” dedi.

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen verdiği ifadede Trump’ın talimatıyla porno filmlerde oynayan Stormy Daniels ve Playboy yıldızı Karen McDougal’a ‘sus payı’ olarak ödeme yaptığını söylemiş, Stormy Daniels ise ‘Full Disclosure’ (Tam İfşaat) adlı kitapta anılarını kaleme almış, Donald Trump ile ilk kez 2006 yılında California eyaletindeki Tahoe Gölü’nde düzenlenen ve ünlü isimlerin katıldığı bir golf turnuvasında gizli bir kaçamak yaptıklarını öne sürmüştü.

NTV