Poroşenko: Putin ülkemi istiyor

Kerç Boğazı krizi devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Putin’i ülkesinin tamamını almayı istemekle suçladı.

Rusya, 2014’te topraklarına kattığı Kırım yakınlarında, Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 3 gemisi ve mürettebatına Rus karasularına illegal olarak girmekle suçlayarak el koyarken, Ukrayna bu iddiayı reddetti. Alman Bild dergisi ve Funke gazetesine röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın, Ukrayna deniz kuvvetlerine ait gemilerin Azov Denizi’ne girdiği suçlamasını reddederek bunun bir provokasyon olduğunu söyledi. Azov Denizi’ni Rusya ve Ukrayna tarafından ortaklaşa kullanıldığı burada Ukrayna’nın Mariupol ve Berdyansk limanlarının bulunduğu kaydedildi.

“PUTİN YALAN SÖYLÜYOR”

Poroşenko, Alman dergisi Bild’e verdiği röportajında “İnanmayın. Putin yalan söylüyor. Putin eski Rus İmparatorluğunu geri getirmek istiyor. Kırım, Donbass ve bütün ülkeyi Rusya’ya katmak istiyor. Kendisini bir Rus çarı olarak görüyor. İmparatorluğu Ukrayna olmaksızın bir fonksiyon icra edemez. Bizi kendisinin kolonisi olarak görüyor” dedi.

Rusya’nın, Azov Denizi’nde Ukrayna’nın deniz kuvvetlerine bağlı gemilere el koymasının, 2015’te Ukrayna’nın doğu kesiminde Donbass bölgesinde Moskova yanlısı Rusların Kiev’e karşı ayaklanarak binlerce kişinin ölümüne yol açan savaş kıvılcımından sonraki en büyük gerilim olduğu kaydedildi.

Poroşenko, Rusya’dan en çok gaz ithal eden ülke olan Almanya’ya, Ukrayna’yı baypas ederek Almanya’ya doğrudan gaz sağlayarak denizaltı gaz boru hattının inşasını durdurması çağrısında bulundu.

“NET BİR REAKSİYONA İHTİYACIMIZ VAR”

Poroşenko, Alman gazetesi Funke’ye yaptığı açıklamada, “Rusya’nın saldırgan tavrına karşı güçlü ve kararlı, net bir reaksiyona ihtiyacımız var. Bu Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesini durdurmak anlamına da geliyor” dedi.

Almanya’nın, Rus devlet enerji firması olan Gazprom tarafından inşa edilen boru hattını özel teşebbüs olarak gördüğü belirtildi. Ancak Almanya Şansölyesi Angela Merkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gaz boru hattının siyasi boyutlarının da bulunduğuna dikkat çekerek Rusya’nın Avrupa’ya sattığı gazda Ukrayna’nın da geçiş hattında yer alması gerektiğini belirtmişti.

Alman yetkililer, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, ABD’nin ve bazı Avrupalı politikacıların Rusya’ya karşı yaptırımlarında gaz boru hattındaki pozisyonlarının değişmediğini belirtti.

TRT