Porsche Taycan Çekilişi Saat 11:00

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

Özellikle Porsche Taycan gibi büyük ödüllerin bulunduğu Magnum çekilişi, geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen özel bir etkinlik oluyor. Bu çekiliş, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından düzenleniyor ve Milli Piyango İdaresi’nin 03.12.2024 tarihli izni ile gerçekleştirilmekte. Kampanya dört dönemden meydana geliyor. İlk dönem 15.04.2025 – 14.06.2025, ikinci dönem 15.06.2025 – 14.08.2025, üçüncü dönem 15.08.2025 – 14.10.2025 ve son dönem ise 15.04.2025 – 14.10.2025 tarihleri arasında düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ GÜNÜ VE YAYINIMI

Magnum çekilişinin her dönem belirlenen tarihlerde noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla yapılacağı duyuruldu. Çekiliş sabah saat 11.00’de başlıyor. Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünleri alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifrelerini kullanarak kampanyaya katılabiliyor. Magnum ürünleri için 2, Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı tanınıyor.

ÖDÜLLER VE KAZANILAN HEDİYELER

Magnum çekilişini takip edenlerin merak ettiği bir diğer konu ise “hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu. Magnum çekilişine Magnum Turkey Youtube kanalından ulaşılabilir. Her dönem toplam 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanma şansı elde ediyor. Dönem genel çekilişinde ise 2 kişi 2024 model Porsche Taycan kazanıyor.

HEDİYE KARTI KULLANIM DETAYLARI

Magnum Card Param Hediye Kartı, Türkiye genelinde geçerli ancak telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün/alkol, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamıyor. Karttaki bakiyeler 31.03.2026’ya kadar harcanmalı, nakde çevrilemez veya hesaba aktarilemez.

ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çekiliş tarihleri ise şu şekildedir:

– Dönem: 08.07.2025 – saat 11:00

– Dönem: 09.09.2025 – saat 11:00

– Dönem: 04.11.2025 – saat 11:00

– Dönem Genel Çekilişi: 04.11.2025 – saat 11:30

Kazananlar, her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde açıklanacak ve talihlilere taahhütlü posta ile bildirimde bulunulacak. Asil talihlilerin son başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün. Bu süre içinde başvurmayan asil talihlilerin yerine yedek talihliler yine 15 gün içinde başvuru yapabilecek. Başvurularda kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ibraz edilmesi zorunlu.