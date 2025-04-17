Porsuk Çayı’na Atlayıp Saplandı

Olayın Meydana Gelmesi

Eskişehir’de temizlik çalışmaları sebebiyle suları çekilen Porsuk Çayı’na atlayan bir adam, balçığa saplandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Bütün Sokak’ta saat 00.10 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iddialara göre madde etkisi altında bulunan bir erkek, temizlik çalışmaları yapılması nedeniyle boşalan Porsuk Çayı’na balıklama atladı.

Vatandaşların Müdahalesi

Çay yatağındaki balçığa saplanan adamın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis’i aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle balçığın içinden çıkarılan şahsa sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Nefes aldığı tespit edilen ve bilinci kapalı olan şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görgü Tanığının İfadesi

Olay anını aktaran görgü tanığı Can Ayaz, “Arkadaşlarımla iskelede oturuyorduk. Çevremizde bir kişi vardı, üstü başı dağınık bir haldeydi. Büyük ihtimalle madde etkisindeydi. Kendinde değildi. Sakinleştirmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Aniden yukarıya çıktı ve çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı. Yuvarlanarak Porsuk Çayı’na düştü. Sonrasında yürüdü ama takılıp yine düştü ve suyun içinde hareketsiz kaldı. Biz de 112’yi aradık. Umarım kurtulur” şeklinde konuştu.