Porsuk Çayı’na Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

PORSUK ÇAYI’NA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir’de şehir merkezinden geçen Porsuk Çayı’na düşen bir kişi, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Afganistan uyruklu Ramesh Naderi, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınındaki Porsuk Çayı kenarında arkadaşıyla oturduğu sırada dengesini kaybedip suya düştü.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Suya giren dalgıçlar, yaptıkları araştırmalar sonucu Naderi’ye ulaştı. Kıyıya çıkarılan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ramesh Naderi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞI İFADE VERMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Naderi’nin yanında bulunan 24 yaşındaki arkadaşı S.N. ise ifadesinin alınması amacıyla Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.