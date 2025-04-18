Porsuk Çayı’na Düşen Kişiyi Kurtardılar

Olay Ayrıntıları

Eskişehir’de, şehir merkezinden geçen Porsuk Çayı’na düşen bir kişi kurtarıldı. Kırmızıtoprak Mahallesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen ve erkek olduğu bilinen bu kişi, temizlik çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düştüğü Porsuk Çayı’na düştü. Balçığa saplanmış şekilde hareketsiz kalan kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar sonrası kısa bir süre içinde olay yerine gelen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla kurtardıkları kişiyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler, durumu kritik olan bu kişiyi hayata döndürmek için yoğun çaba harcadı. Olay, çevredekiler tarafından endişeyle takip edildi.