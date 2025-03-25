Porsuk Çayı’nda Bulunan Ceset Kimliği Belirlendi

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda bulunan cesedin, kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadına ait olduğu kesinleşti. Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde Gondol İskelesi’nin önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, gondollara temizlik yapan ekip, suyun içinde hareketsiz şekilde yatan kadını fark etti. Hemen durum 112 Acil Servis’e bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, suyun içerisinde yer alan kadının yaşamını yitirdiğini saptadı. Bu cesedin, bir gün önce kaybolduğu bildirilen 75 yaşındaki alzaymır hastası Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu ifade edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.