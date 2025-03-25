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Porsuk Çayı’nda Bulunan Ceset Ünlü Sanatçının Ablası Çıktı

ALZHEİMER HASTASI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir’de, Porsuk Çayı’nda 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un cesedi bulundu. Dün gece kayıp olarak bildirilen Fatma Nezihe Akkuş’un cansız bedeni, bu sabah saatlerinde Adalar Bulvarı’nda fark edildi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Fatma Nezihe Akkuş’un ünlü sanatçı Mithat Körler’in ablası olduğu öğrenildi. Kadının kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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