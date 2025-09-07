Porsuk Mahallesi’nde Ev Göçtü

GÖÇÜK MEYDANA GELİYOR

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi’nde bir evde meydana gelen göçük, aileyi etkiliyor. Olay akşam saatlerinde, çoban Hamit Kara’nın evinde gerçekleşiyor. Evde bulunan 4 kişilik Kara ailesi ve 2 misafir, göçük altında kalıyor.

MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Görgü tanıkları, göçük altında kalanlara müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, göçükten çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirleniyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğreniliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.