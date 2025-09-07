Haberler

Porsuk Mahallesi’nde Ev Göçtü

GÖÇÜK MEYDANA GELİYOR

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi’nde bir evde meydana gelen göçük, aileyi etkiliyor. Olay akşam saatlerinde, çoban Hamit Kara’nın evinde gerçekleşiyor. Evde bulunan 4 kişilik Kara ailesi ve 2 misafir, göçük altında kalıyor.

MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Görgü tanıkları, göçük altında kalanlara müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, göçükten çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirleniyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğreniliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.