Port Sudan’da Dronlu Saldırı Açıklandı

ORDU AÇIKLAMASI

Port Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) ülkenin doğusundaki geçici idari başkent olan Port Sudan’daki bir hava üssünü dronlarla hedef aldığını duyurdu. Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah, 4 Mayıs 2025’te, düşman (HDK) intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü’nü, bir depoyu ve Port Sudan’daki bazı sivil tesisleri hedef aldı.” dedi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Söz konusu dronların çoğunu uçaksavarlarla düşürmeyi başardıklarını belirten Abdullah, can kaybının yaşanmadığını, bazı dronların sınırlı hasara yol açtığını ve patlamalara sebep olduğunu ifade etti.

HAVALİMANI SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, saldırıların ardından Port Sudan Havalimanı’nda yapılması planlanan uçak seferleri askıya alındı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, havalimanı çevresinde alevler ve dumanların yükseldiği gözlemlendi.