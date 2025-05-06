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Port Sudan’da İHA Yangını Söndürüldü

İHA SALDIRISI SONRASI YANGINLA MÜCADELE

Port Sudan, 6 Mayıs — Sudan’ın doğusundaki Port Sudan kentinde bir yakıt deposuna hava aracından düzenlenen saldırı sonrasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler, 5 Mayıs 2025’te görev başındaydı.

HIZLI DESTEK KUVVETLERİNDEN ARTAN SALDIRILAR

Son günlerde Sudan’da, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri, Sudan ordusunun kontrolündeki bölgelere yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdı. Askeri uzmanlar, bu durumun devam eden çatışmalarda tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini ifade ediyor.

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