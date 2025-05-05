Port Sudan’da Yangın Çıktı, Saldırı

YANGIN VE TERÖR SALDIRISI

Port Sudan, geçici idari merkezi olarak bilinen bölgede, ülkenin en büyük yakıt depolarında bir yangın meydana geldi. Enerji ve Petrol Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, “terörist saldırı” sonucunda yangının çıktığına dikkat çekti. Bölgedeki stratejik depolara düzenlenen bu saldırının ardından, özellikle gaz yağı depolarında çıkan yangının kısa süre içinde diğer yakıt depolarına yayıldığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR VE CAN KAYBI DURUMU

Enerji ve Petrol Bakanı Muhiddin Neim, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili olarak sahada incelemelerde bulunuyor. Açıklamada, saldırının ardından şu ana kadar can kaybının olmadığı bilgisi verildi. Ayrıca, bölgede olası bir felaketin önlenmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. “Bu saldırı, Sudan’daki hizmet ve sivil tesisleri hedef almaya devam eden ve Sudanlı vatandaşların hayatlarını doğrudan etkileyen suçluların karanlık siciline eklendi.” ifadeleri kullanıldı.

Port Sudan’daki yangın nedeniyle sabah saatlerinden itibaren dumanlar ve alevler yükseliyor.