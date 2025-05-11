Port Sudan’daki Yangınlar Kontrol Altında

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Port Sudan Sivil Otoritesi, ülkenin geçici başkenti olan Port Sudan’da 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen saldırı ardından yakıt depolarında çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Sivil Savunma Otoritesi Müdürü Osman Ata, “Port Sudan’daki stratejik depolardaki ve çeşitli yerlerdeki tüm yangınlar, tamamen kontrol altına alındı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ata, büyük petrol rezervleri nedeniyle bu çalışmanın oldukça karmaşık koşullar altında yürütüldüğünü belirtti.

İYİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Yangın söndürme işlemlerinin iyi düşünülen bir plan dahilinde, yoğun köpük malzemeleri kullanılarak yapıldığını aktaran Ata, çalışanların motivasyonunun yüksek olduğunu ve büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti. Ata, “Sivil savunma güçleri, tüm risklerle yüzleşmeye ve kayıpları en aza indirmek için bunlarla yüksek düzeyde profesyonellikle başa çıkmaya hazır.” diyerek, ekiplerin durumunu değerlendirdi.

TERÖRİST SALDIRI İDDİALARI

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, 5 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada, Port Sudan’daki stratejik depolara karşı bir “terörist saldırı” gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, saldırının sonucunda gaz yağı depolarında başlayan ve yakıt dolu depolara yayılan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.