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Portekiz, Almanya’yı 2-1 Yendi

PORTO KAZANDI, FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Allianz Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başında, 48. dakikada, ev sahibi Almanya Florian Wirtz’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Portekiz, 63. dakikada Francisco Conceiçao’nun golü ile skoru eşitledi. Ardından, 68. dakikada Cristiano Ronaldo’nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Kalan süreçte rakibine dengeyi sağlama fırsatı vermeyen Portekiz, maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise İspanya, yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü saat 22.00’de Münih’te gerçekleşecek.

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