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Portekiz, Almanya’yı 2-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da gerçekleştirilen bu heyecan dolu maçta Portekiz, 2-1’lik skorla galip gelerek finale yükseldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısının hemen başında, 48. dakikada Almanya, Florian Wirtz’in attığı golle öne geçti.

Portekiz, geri dönüşü Francisco Conceiçao ile başlattı. 63. dakikada harika bir gol atan genç oyuncu, durumu 1-1’e getirdi. Maçta galibiyet golü ise efsanevi yıldız Ronaldo’dan geldi. 68. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, kariyerindeki 937. golü atarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, finalde oynamaya hak kazandı. Almanya, turnuvaya veda ederken, Portekiz’in finalde karşılaşacağı rakip ise İspanya-Fransa maçının galibi olacak. Final mücadelesi, 8 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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