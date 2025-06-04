Portekiz, Almanya’yı 2-1 yenerek finale çıktı

PORTEKİZ FİNALE YÜKSELDİ
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya’yı deplasmanda 2-1 yenerek finale adını yazdırdı. Almanya, kendi evinde Allianz Arena’da Portekiz’i ağırladı. Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in yönettiği maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI
İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya, 48. dakikada Florian Wirtz’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 63. dakikada Portekiz, Francisco Conceiçao’nun attığı golle durumu eşitledi. 68. dakikada Nuno Mendes’in soldan ceza sahasına yaptığı yerden ortasında Cristiano Ronaldo, topu ağlara yolladı ve Portekiz’i 2-1 öne geçirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında başka goller olmayınca Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
PORTEKİZ’İN RAKİBİ BELİRLENECEK
Portekiz, finalde İspanya ile Fransa arasında gerçekleşecek olan maçın galibiyle karşılaşacak.