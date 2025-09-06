Portekiz’de En Sıcak Yaz Yaşandı

PORTEKİZ’DE EN SICAK VE KURU YAZ

Portekiz bu yaz “en sıcak ve en kuru yaz” mevsimini yaşıyor. Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), 2025 yaz dönemi boyunca ülkede ortalama sıcaklığın 30,78 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Bu seviyedeki sıcaklığın, uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 2,9 derece üzerinde olduğu belirtiliyor.

YAĞIŞ MİKTARI REKOR DÜZEYDE DÜŞÜYOR

Yetkililer, aynı zamanda bu yıl “en kuru yaz” mevsiminin yaşandığını vurguluyor. Ülkede yağış miktarı sadece 10,9 milimetre olarak kaydedildi. Bu oranın, 1991-2020 yılları arasındaki kayıtların yağış ortalamasının yalnızca yüzde 24’üne denk geldiği aktarılıyor.

UZMANLAR KAYITLARDA YER ALDI

Uzmanlar, bu sıcaklık ve yağış ortalamasıyla 2025 yazının, Portekiz’de kayıtlara geçen “en sıcak ve en kuru yaz” olduğunu ifade ediyor. Bu durum, iklim değişikliğiyle ilgili endişeleri artırıyor ve gelecek yıllar için hava durumu öngörüleri üzerinde etkili olabiliyor.