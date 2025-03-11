Portekiz’de Erken Seçim Gündemde

HÜKÜMET GÜVEN OYU ALAMAYARAK DÜŞTÜ

Portekiz’de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümet, parlamentodan güvenoyu alamadığı için düştü. Böylece, Portekiz halkı son üç yıl içerisinde üçüncü kez sandık başına gitmek zorunda kalacak. Parlamentoda yapılan oylamada Montenegro liderliğindeki merkez-sağ hükümetinin güven oylamasını kaybettiği, Parlamento Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından duyuruldu. Oylamanın sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

MİLLETVEKİLLERİNİN TAVRI

Sosyal Demokrat Parti (PSD) liderliğindeki iki partili ittifaktan oluşan azınlık hükümeti, 230 sandalyeli mecliste 80 sandalyeye sahipti. Muhalefet milletvekillerinin büyük çoğunluğu, güven oylaması öncesinde hükümet aleyhinde oy kullanacaklarını bildirerek durumu netleştirmişti. Başbakan Montenegro, aleyhindeki yolsuzluk iddiaları ve istifa çağrılarıyla birlikte, parlamentoya güven oylaması teklifi sunarak siyasi krizin aşılmasını hedefledi.

İDDİALAR VE SAVUNMA

Parlamentodaki güven oylaması, Montenegro’nun görevi başındaki ilk yılını tamamlamasına birkaç hafta kala gerçekleşti. Muhalefet, Başbakan’ın kurucusu olduğu danışmanlık firmasının, kumarhane ve otel işletmeleri gibi birçok özel şirketle sözleşmeler yaptığını ve bu anlaşmalardan menfaat sağladığını öne sürdü. Ancak Montenegro, aile şirketinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması ya da ahlaki açıdan bir kusur bulunduğu iddialarını reddetti.

ERKEN SEÇİM TARİHİ

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, hükümetin güvenoyu alamaması halinde erken seçimlerin 11 veya 18 Mayıs tarihlerinde yapılabileceğini ifade etti. Ülkede bir sonraki olağan genel seçimlerin ise 2028 yılı ocak ayında yapılması planlanıyordu.