Portekiz’de Füniküler Kazası, Üzücü Durum

KAZA VE SONUÇLARI

Portekiz’in Lizbon şehrindeki turistik Gloria Füniküleri’nde bir kaza meydana geldi. Raydan çıkan fünikülerde, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 20 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kazanın ardından yaptığı açıklamada trajik olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti. Ayrıca, kazanın sebebinin en kısa sürede tespit edilmesini ümit ettiğini ifade etti.

TARİHSEL SÜREÇTE FÜNİKÜLER

Ekim 1885’ten beri hizmet veren Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı’ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto’ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor. Bu nedenle kaza, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.