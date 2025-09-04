Portekiz’de Tramvay Kazası: 15 Kişi Öldü

KAZA VE YARALANMALAR

Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaşanan tramvay kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 5’i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Ülke basınındaki bilgilere göre, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 civarında raydan çıktı ve kazanın ardından büyük bir karmaşa yaşandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve “üzüntü duyduğunu” belirtti. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolar, tramvaydan yükselen duman ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştığı anları gösteriyor.

YAS İLANI

Meydana gelen kaza sebebiyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas sürecine girdi. Ülkenin dört bir yanında duyulan bu trajik olay, halkta derin bir üzüntü yarattı.