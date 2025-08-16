Portekiz’de Yangın Söndürme Çalışması Devam Ediyor

HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALANANLAR

Portekiz’de orman yangınlarıyla mücadelede yer alan bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı bildiriliyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 kişinin vücudunun büyük bir kısmının yanması sonucu hayatını kaybetmesi, yaz sezonunun başlangıcından beri meydana gelen ilk can kaybı olarak kaydediliyor.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRECI

Hükümet, 3 Ağustos’ta ilan edilen orman yangınlarına karşı alarm durumunu 17 Ağustos’a kadar uzattı. Sivil Koruma kurumunun aktardığı bilgilere göre, Portekiz’in kuzeyindeki Vila Franca do Deao bölgesinde süren söndürme çalışmaları kapsamındaki bu olaya rağmen, yangınların devam ettiği ifade ediliyor.

GENİŞ KAPSAMLI SÖNDÜRME OPERASYONU

Portekiz’in farklı bölgelerinde 50’den fazla noktada yangınlar sürüyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişi katılıyor. Bu süreçte karadan 1400 araç, havadan ise 34 helikopter ve uçak destek sağlıyor. Yangınlarla mücadele, ülke genelinde büyük bir çaba gerektirecek şekilde devam ediyor.