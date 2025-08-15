Portekiz’de Yangınlar Devam Ediyor

PORTEKİZ’DE VE İSPANYA’DA ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz’de maalesef 1 kişi yaşamını yitirdi, İspanya’da ise 4 asker yaralandı. Avrupa’nın bu iki ülkesi, hızla yayılan yangınlarla baş etmeye çalışıyor. Yangınların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Portekiz’de yürütülen söndürme çalışmaları sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor. 3 Ağustos’ta hükümetin ilan ettiği alarm durumunun süresi, 17 Ağustos’a kadar uzatıldı.

PORTEKİZ’DEKİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Portekiz’de şu anda 50 farklı noktada kırsal ve ormanlık alanlarda yangınlar devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmaları için yaklaşık 4 bin 600 kişi görevde ve bu çalışmalara karadan 1400 araç ile havadan 34 helikopter ve uçak destek veriyor. Portekiz hükümeti, söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla hafta başında Fas’tan gönderilen iki uçağın hafta sonuna kadar bölgede kalacağını ifade etti. Ayrıca, İsveç’ten de iki uçak bu çalışmalara katılıyor.

İSPANYA’DA YANGINLARDAN ETKİLENEN ASKERLER

Diğer yandan, İspanya’nın kuzeyinde yer alan Leon kentinin Yeres ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan askerlerden 4’ünün yaralandığı kaydedildi. İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Tüm desteğimin ve dayanışmamın yangında yaralanan askerlerin ve ailelerinin yanında olduğunu, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” diyerek, askerlerin gösterdiği çaba ve özveri için teşekkür etti. Yangınlar halen kuzeyde Galiçya bölgesinde Ourense, Kastilya ve Leon bölgesinde Zamora ile Leon kentlerinde ve güneydeki Extremadura bölgesinde devam ediyor.

İspanya’da yangınlar nedeniyle bu hafta içerisinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği de belirtildi. Yangınların etkisi, bu bölgelerde 12 anayolun trafiğe kapatılmasına ve Madrid-Galiçya arasındaki tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı.