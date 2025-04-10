Portekiz’deki Tecavüz Olayı Protesto Edildi

PORTEKİZ’DEKİ ŞOK EDİCİ OLAY

Portekiz’i derinden etkileyen bir olayda, bir grup sosyal medya fenomeninin 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve bu anların görüntülerini internet ortamında paylaştığı belirlendi. Bu olay, Şubat ayında Lizbon yakınlarındaki Loures şehrinde meydana geldi ve ülke genelinde büyük bir infial yarattı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE REAKSİYONLAR

Elde edilen bilgilere göre, genç kız, arkadaşlık ilişkisi yaşadığı bir erkekle buluşmak üzere anlaştı. Ancak erkek, buluşma sırasında yanında iki arkadaşını da getirdi. Üç genç, kızı bir depo odasına götürerek cinsel saldırıda bulundu ve deneyimi kamera ile kaydetti. Saldırganlar, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoyu 32 binden fazla kişi izledi ancak durumu hiç kimse yetkililere bildirmedi. Olay, mağdurun hastaneye başvurduktan sonra fark edildi. Olayla ilgili olarak, 17-19 yaşları arasındaki üç şüpheli, adam kaçırma, ağırlaştırılmış tecavüz ve çocuk pornografisi gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Ancak mahkeme, şüphelilerin polise düzenli rapor vermeleri ve mağdur ile iletişime geçmemeleri şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TEPKİLER VE PROTESTOLAR

Zanlılardan birinin TikTok’ta 250 bin, Instagram’da ise 65 bin takipçisi olduğu belirtildi. Lizbon polis şefi João Oliveira, “Şüphelilerin genç kitleler üzerindeki etki gücü bu olayın yaşanmasında rol oynadı” şeklinde açıklama yaptı. Mahkemenin şüphelileri serbest bırakma kararı, Portekiz’deki birçok şehirde kitlesel protestolara yol açtı. Lizbon ve Funchal şehirlerinde yüzlerce kişi, “Hayır, hayır demektir” sloganları ile sokaklara döküldü. Göstericiler, “Tecavüz filme alınmaz, kınanır” ve “Paylaşma, ihbar et!” yazılı pankartlar taşıdı. Olay, Portekiz’de kadınlara yönelik şiddet ve dijital istismarla mücadele için daha sert önlemler alınmasına yönelik çağrıları artırdı.