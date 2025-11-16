Portekiz’in Ermenistan Üzerindeki Dominasyonu

Portekiz, Ermenistan’ı F Grubu’nda Farklı Geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. müsabakasında Portekiz, Dragao Stadyumu’nda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, maçtan 9-1 galip ayrılarak büyük bir başarı elde etti. Portekiz’in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes, 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikada Joao Neves ile 90+2. dakikada Conceicao kaydetti. Ermenistan ise 18. dakikada Spertsyan’ın attığı golle skora katkıda bulundu.

Grup Liderliği ve Dünya Kupası’na Katılma Hakkı

Bu sonuçla birlikte Portekiz, toplamda 13 puanı buldu ve grubunu lider olarak tamamlayarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazandı. Ermenistan ise grubu 3 puanla sona erdirdi.