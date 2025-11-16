Portekiz’in Ermenistan Üzerindeki Dominasyonu

Portekiz, Ermenistan’ı F Grubu’nda Farklı Geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. müsabakasında Portekiz, Dragao Stadyumu’nda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, maçtan 9-1 galip ayrılarak büyük bir başarı elde etti. Portekiz’in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes, 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikada Joao Neves ile 90+2. dakikada Conceicao kaydetti. Ermenistan ise 18. dakikada Spertsyan’ın attığı golle skora katkıda bulundu.

Grup Liderliği ve Dünya Kupası’na Katılma Hakkı

Bu sonuçla birlikte Portekiz, toplamda 13 puanı buldu ve grubunu lider olarak tamamlayarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazandı. Ermenistan ise grubu 3 puanla sona erdirdi.

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

