Portekiz, Macaristan’ı 3-2 yendi

MACARİSTAN İLE PORTEKİZ MAÇINDA GALİBİYET PORTEKİZ’İN OLDU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. hafta mücadelesinde Macaristan, Portekiz ile karşılaştı. Puskas Arena’da gerçekleşen bu karşılaşmayı Portekiz, 3-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo kaydetti. Macaristan, bu maçta attığı gollerle 21 ve 84. dakikada Barnabas Varga’nın katkısıyla karşılığını verdi. Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle milli takım kariyerinde 143. golüne ulaşarak, genel kariyerindeki 943. golünü kaydetmiş oldu.

PORTEKİZ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Portekiz, grubunda 2’de 2 yaparak liderliğini devam ettiriyor. Öte yandan Macaristan, bu maçta elde ettiği 1 puanla grupta 3. sırada konumlandı.